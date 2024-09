Difendere la mente dall’invasione dell’Ai | prontuario per non finire tutti nel Truman show

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 1 settembre 2024) «Non ho una telecamera nella testa!». L’urlo liberatorio di, il protagonista del quasi omonimo film interpretato da Jim Carrey (The), appare sempre più, in un mondo in cui la tecnologia compie passi da gigante, come un manifesto politico ed esistenziale. Nel 1998, anno d’uscita della pellicola ispiratrice dei reality, la trama dell’uomo immerso in un Grande fratello, centro di un panopticon che ne osserva morbosaogni movimento sembrava fantascienza. Riavvolgere il nastro di quel film oggi, invece, con il bagaglio esperienziale che in ventisei anni abbiamo accumulato mediante il combinato di tecnologie digitali e controllo sociale, rende ‘The’ una preconizzazione oltremodo insidiosa della realtà.