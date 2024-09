Caso Sangiuliano l’influencer al ministero e il giallo del contratto | Meloni vuole spiegazioni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024) Roma, 1 settembre 2024 – Nel ribollente universo dei social media e delle cronache politiche, esplode a fine agosto una vicenda che ha gli ingredienti di una ‘pochade’ all’italiana. È ildi Maria Rosaria Boccia, influencer e stilista di 41 anni, originaria di Pompei, che si è guadagnata i suoi giorni di celebrità non grazie a qualche look stravagante, ma a un book fotografico con il ministro della Cultura Gennaro, postato su Instagram, e a qualche sua dichiarazione. Unrivelato in prima battuta dal sito Dagospia. Maria Rosaria Boccia è piuttosto nota nel mondo delle ‘Instagram star’, soprattutto di quelle che hanno un piede nel fashion e l’altro nella politica (o, perlomeno, nelle foto con i politici).