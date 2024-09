Bagno turismo in calo | Scelte politiche errate

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 1 settembre 2024) "Dopo giugno, anche in luglio 2024 ildi Romagna ha registrato il segno meno. I dati di luglio, diffusi dalla Regione Emilia Romagna, certificano una situazione già chiara sull’andamento turistico degli ultimi 5 anni. Si può trarre una sola conclusione: ilnon va per niente bene". Lo afferma il gruppo di opposizione consiliare "Andare Oltre" (lista civica di centrodestra con capogruppo Olinto Bergamaschi), che, poi, entra nel dettaglio dei dati: "Siamo l’unica destinazione di rilievo della provincia a non avere recuperato sulla situazione pre-Covid: dal 2019 ad oggi caliamo del 7,1% e dello 0,5% rispetto allo scorso anno, anno molto penalizzato dall’alluvione. Già da qualche mese abbiamo perso il primato di stazione termale con più presenze in Emilia Romagna".