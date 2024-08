Sinner vola al terzo turno degli Us Open e noi lo seguiamo qui

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di sabato 31 agosto 2024) JannikalUs, l'ultimo Slam dell'anno che si gioca sui campi di Flushing Meadows, a New York. Dopo aver superato facilmente Alex Michelsen, il numero 1 oggi incontra l'australiano Christopher O'Connell. E noi siamo tutti davanti alla tv a tifare per lui. Dove vedere-O'Connell oggi agli Us2024 in streaming Le diretteUs2024, quindi anche tutte le partite di, a partire da quella di oggi 31 agosto contro Christopher O'Connell, vengono trasmesse sui canali Sky Sport e in streaming su Now TV. Il fuso orario è quello americano, quindi prepariamoci a grandi maratone notturne. Se ancora non sei abbonato, puoi farlo subito all’area Sport di Now TV, il servizio streaming di Sky, cliccando qui. E poi scegliere se iniziare la visione su smartphone, tablet o smart tv.