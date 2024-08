Positivo ad alcol e droga si ribalta con l' auto a Fondi Muore la compagna di 24 anni e il figlio di 6 mesi è ricoverato

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 31 agosto 2024) AGI - Una ragazza di 24è morta a causa di un incidente stradale avvenuto all'1:00 di questa notte in via di Santa Anastasia ain provincia di Latina. Nello schianto è rimasto ferito ildi seidella vittima, che viaggiava a bordo di una Volskswagen Golf che, dopo essere uscita di strada si èta più volte. Il piccolo è stato elitrasportato al Bambino Gesù e non sarebbe in pericolo di vita. Alla guida del mezzo c'era il compagno della vittima, anch'egli 24enne, risultatoade messo agli arresti domiciliari. Inanche la sorella del conducente, ricoverata in prognosi riservata all'ospedale di Terracina.