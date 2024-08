Omicidio Sharon sul killer e il dibattito sulla sua nazionalità Vannacci spariglia le carte della sinistra

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 31 agosto 2024) Il caso dell’di, e le disquisizioni sul– con relativosua– scatena lae i suoi aedi a caccia di untori. Ma nelin cerca di vie di fuga politicamente corrette, interviene il generalele. Vediamo come. E partiamo da quando la Procura di Bergamo ha rivelato identità, animo – e modus operandi – deldi, e il concetto di femminicidio – riveduto e corretto rispetto al caso Cecchettin che ha scomodato disquisizioni su patriarcato e mascolinità soverchiante occultata sotto le mentite spoglie di un innocente studente – acquisisce nuovi connotati. Lineamenti psicologici, antropologici e sociologici, dettati dal “politicamente corretto” e dalperennemente in corso su Ius soli ede facto degli stranieri che vivono in Italia.