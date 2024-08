Oasis riuniti? Io li detesto e in nove punti vi spiego il perché

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) Di recente, all’indomani della notizia della reunion degli, ho pubblicato un post su Facebook che ha scatenato molte polemiche. Diceva: “Tornano insieme pure gli??? Saranno headliner a Glastonbury 2025. Avevano giurato che non sarebbe successo. E invece, per convincerli, ‘sono bastati’ 60 milioni di euro. E non potevano farla prima sta reunion? Ci saremmo così risparmiati le due carriere soliste di questo ultimo decennio. Li detestavo già ai tempi, figuriamoci ora, bolsi, incancreniti resuscitati.” È vero, il mio post aveva toni provocatori e un pizzico di ironia, ma era concepito proprio con questo spirito, con un tocco volutamente folkloristico. Nonostante ciò, ha scatenato un vivace dibattito tra chi difende la band e chi, come me, non riesce a entusiasmarsi per il loro ritorno.