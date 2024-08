Muore in un incidente giovane promessa del calcio torinese | era in vacanza con i genitori

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 31 agosto 2024) Una tragica fatalità ha colpito la comunità calcistica della Mappanese e la città di Torino. Uncalciatore di 14 anni, Kayo Mesquita Sousa, ha perso la vita in unstradale avvenuto in Spagna, sull’autostrada AP7, nota come l’autostrada del Mediterraneo. L’, che ha coinvolto tre veicoli, è avvenuto giovedì sera, intorno alle 23:50, all’altezza di Moncofa, circa cinquanta chilometri da Valencia. Secondo le prime informazioni fornite dalla Guardia Civil del Traffico di Castellón, sembra che i veicoli coinvolti viaggiassero sulla corsia di sinistra quando è avvenuto un primo tamponamento, seguito da un secondo impatto. Nel tragico, Kayo,dele residente a Torino ma di origini brasiliane, ha perso la vita.