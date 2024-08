Morte Matthew Perry il medico confessa e patteggia | rischia 10 anni di carcere

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 31 agosto 2024) Il 30 agosto, Mark Chavez, uno dei medici accusati di aver contribuito alladell’attore, è comparso in tribunale a Los Angeles. Il54enne hato con i pubblici ministeri all’inizio del mese e10di. Ha ammesso di essersi procurato l’anestetico chirurgico da spacciare aprendendolo nella sua ex clinica e attraverso un distributore di farmaci all’ingrosso presentando una prescrizione falsa. Chávez è la terza persona a dichiararsi colpevole, dei cinque imputati per l’overdose che ha ucciso l’amatissimo Chandler Bing di Friends il 28 ottobre scorso, trovato morto nella sua vasca idromassaggio. Secondo l’accusa, l’altro, di nome Salvador Plasencia, avrebbe fornito ketamina a Chavez. Le altre due persone coinvolte, un assistente che viveva con lui e un conoscente, hanno accettato di dichiararsi colpevoli.