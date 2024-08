Mio padre era eccezionale mancherà a tutti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 31 agosto 2024) "Papà amava follemente questa casa e tutto quello che rappresentava, ossia la famiglia. Una casa piena di ricordi, di aneddoti, di immagini di lui e mamma. Loro che adesso sono sicuramente insieme, come ai vecchi tempi". Elvira Lina parla con affetto e un dolore estremamente dignitoso delAlberto, morto giovedì a 77 anni, nel giardino di casa, a seguito di un tragico e imprevedibile incidente domestico. Alberto Lina, era infatti nell’area cortiliva intento a tagliare con la motosega alcuni rami caduti dopo il temporale dell’altro giorno. Forse per una caduta o per un malore, ha perso il controllo della motosega che gli ha provocato una ferita profonda alla gola, risultata fatale. Alberto viveva nella grande casa con la figlia Elvira, il genero Paolo e gli amatissimi nipoti Ettore di 14 anni ed Emilio di 12 anni.