LIVE Musetti-Nakashima 2-6 6-3 3-6 1-0 US Open 2024 in DIRETTA | torna avanti di un set l’americano

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 31 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-30 In rete il rovescio difensivo di! 0-15 Favoloso passantino di dritto di! 1-0 ACE! 40-30 Sul nastro il dritto di. 40-15 Servizio e dritto. 30-15 Investe con la risposta di dritto. 30-0 Due ottime prime di6-2, 3-6, 6-3!, che era 15-40 sul 3 pari in questo set. 40-30 Con il dritto e lo smash a rimbalzo! 40-15 Ace. 30-15 Scappa via il cross di dritto. 15-15 Ace. 0-15 Vola via il dritto di. 3-5 Aggredisce di rovescio in rispostae fa punto. 15-40 Si salva alla grandecon il dritto. 0-40 Passa di rovescio. Dal 15-40, 7 punti di fila. 0-30 Con il dritto. 0-15 Stecca di dritto. 3-4 Prima e comoda chiusura. Fantastico. A-40 Miracolo con il passante di dritto