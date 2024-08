Lazio-Milan 2-2 Leao entra e la riacciuffa Poi si isola con Theo Hernandez

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024)o, 31 agosto 2024 – Ilpareggia con la, rimanda ancora la prima vittoria e si trova ora a gestire il caso(e). Fonseca fa scelte pesanti, rispetto al Tardini: fuori Calabria, fuori soprattutto il portoghese e il francese. “Non è una punizione, è una scelta per la squadra. Ho parlato con loro e hanno capito”, le parole del tecnico. La risposta, sul campo, c'è stata: non appenatoha sfoderato tutto il suo repertorio in meno di un minuto. Lancio, scambio con Abraham, poi combinazione trae l'inglese ex Roma a servire l'inserimento da 2-2 del portoghese. Ma non finisce qui. Subito dopo, cooling break: tutta la squadra in panchina per parlare con l'allenatore, ma nonche rimangono dalla parte opposta del campo, sino e non partecipano all'ascolto delle ultime dritte del tecnico.