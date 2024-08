L’amarezza di Tamberi | A mia moglie ho detto che smetto Chiedo scusa ai tifosi io non all’altezza

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 31 agosto 2024) Niente da fare per Gianmarco, protagonista ieri del Golden Gala a Roma, tappa italiana della Diamond League tenutasi allo Stadio Olimpico. Al cospetto di una cornice di pubblico molto calorosa, Gimbo avrebbe voluto vincere, anche per cancellare lo zero dalla casella “vittoria” nel meeting italiano. La speranza era quella di dar seguito a quanto di straordinario aveva fatto vedere due mesi fa negli Europei, con la strepitosa misura di 2.37, miglior prestazione mondiale dell’anno. Vittorioso nell’appuntamento di Diamond League a Chorzow, si sperava di porre il sigillo. La gara nella Città Eterna ha avuto un esito diverso eha concluso in terza posizione, superando al primo tentativo 2.20 e 2.24, al secondo 2.27, mentre tre errori a 2.30.