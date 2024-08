I conti al calciomercato | la Serie A è la più spendacciona dopo la Premier Quanto hanno speso le 5 top leghe e i 3 esempi virtuosi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) I trasferimenti di Raheem Sterling in prestito dal Chelsea all’Arsenal e quello di Jadon Sancho dal Manchester United al Chelsea sono avvenuti oltre la mezzanotte di venerdì – laha concesso un’autorizzazione speciale – e sono gli ultimi colpi del mercato delle cinque top. Il sipario è finalmente calato, anche se in Arabia Saudita si può lavorare fino al 2 settembre e c’è ora la corsa agli svincolati per chi abbia qualche lacuna da colmare: in Italia è il caso di Roma – serve un difensore centrale, ballano i nomi di Hermoso e Hummels – e Milan, sulle tracce di Rabiot. C’è poi la questione-Osimhen, paradossale: il centravanti nigeriano, prigioniero di una clausola di rescissione da 130 milioni di euro, ma anche degli errori del suo entourage e del Napoli, per ora è fuori rosa. Resta aperta l’opzione-Arabia per lui, altrimenti sarà davvero caos.