Giana Erminio-Pro Patria oggi in tv | data orario e diretta streaming Serie C 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 31 agosto 2024) Ecco tutte le informazioni sulla, l’, latv e lodi-Pro, match valevole per la seconda giornata del campionato italiano di. La formazione padrona di casa arriva dal pareggio per 2-2 del primo turno in casa del Vicenza e ora spera di portare a casa la prima vittoria stagionale davanti ai propri tifosi.-Pro, come seguire il match La compagine ospite, dal suo canto, una settimana fa è incappata in una sconfitta tra le mura amiche contro il Renate e ha intenzione di strappare i primi punti della stagione su un campo ostico La partita andrà in scena nella giornata di sabato 31 agosto alle ore 18:00 e sarà trasmessa insu Sky Sport 257. Sportface.it seguirà l’evento ine fornirà diversi aggiornamenti in tempo reale e approfondimenti al termine della gara.