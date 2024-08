Gelati al sapore di nostalgia | il gusto dell’infanzia raccontato dalle pubblicità

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 31 agosto 2024) Alzi la mano chi, da bambino, aspettava con trepidazione il momento della merenda in spiaggia. Frutta fresca, tagliata e sbucciata dai “grandi” con precisione certosina, ma anche panini con il prosciutto, patatine in busta o la mitica pizzetta rossa con la crosticina. E poi, naturalmente, il re incontrastato di ogni chiosco che si rispetti: il gelato. Lui, oggetto del desiderio e pomo della discordia in estenuanti discussioni con le mamme, che avrebbero preferito placare la nostra fame con una pesca, di certo più sana, ma meno golosa. Che fosse un cremino, un ghiacciolo o una coppetta, la ricerca del proprio preferito dentro il pozzetto del proprio stabilimento, in cui ci s’infilava quasi fino a caderci dentro era la caccia al tesoro più dolce. Non che i “bimbi cresciuti” fossero da meno.