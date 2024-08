Emergenza malamovida | Rivedere offerta turistica

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 31 agosto 2024) "Condividiamo totalmente le parole espresse dal procuratore capo di Ravenna relativamente agli episodi preoccupanti di violenza che si sono avuti negli ultimi tempi sia a Ravenna che a Cervia, ma non solo". Lo scrive in una nota Alberto Ferrero, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, che aggiunge: " Relativamente alle località di Cervia e di Milano Marittima, sono ormai dieci anni che d’estate, in occasione degli eventi più rappresentativi, la situazione dell’ordine pubblico sfugge ad ogni controllo e quest’anno, purtroppo, non è stata da meno, ricordo che ci sono stati degli accoltellamenti con persone ricoverate. Milano Marittima era nata come la città giardino e passare la villeggiatura in questa località era considerato un privilegio, ma di questo, oggi, è rimasto ben poco. Il tutto nasce da errori fatti negli anni dalla politica".