Dopo la morte di Sharon per Fusani e Ferrario il problema è Salvini | Sciacallo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 31 agosto 2024) Tizianae Claudiaall'attacco di Matteo. A scatenare le due giornaliste, ospiti della puntata del 31 agosto di Stasera Italia, talk show di Rete4 condotto da Sabrina Scampini, sono state le parole del leader della Lega su Moussa Sangare, arrestatol'omicidio diVerzeni.ha commentato così l'intervento di: “, come spesso gli capita su questi temi, sfrutta la situazione, è molto cinico, non voglio dire che sia uno, però è un po' cinico. Questo è stato un fatto terribile, è undi sicurezza nella misura in cui questo ragazzo era stato segnalato ai servizi sociali e purtroppo in questo Paese non ci sono strumenti per controllare e far sì che queste persone non possano nuocere. Ce ne sono tante di queste storie drammatiche, questa è particolarmente drammatica, perché questo è uscito di casa con quattro coltelli.