Corsi gratuiti di autodifesa per le donne

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 31 agosto 2024) Tecniche dia contrasto della violenza di genere che coinvolge ledi ogni età. Torna a Pavia il progetto “Donna Marziale“, nato come spin-off dell’Asd Centro Arti Marziali Pavia, che prevede la realizzazione di un ciclo gratuito di 10 lezioni dicon prima lezione dimostrativa l’8 settembre sul lungoTicino Sforza e le lezioni successive nella sede di Asd di via Treves, a eccezione della lezione teorica che si svolgerà il 14 settembre dalle 16,30 nella sala conferenze del Broletto. Il corso è gratuito, escluso il pagamento di 10 euro per l’assicurazione obbligatoria. "Asd Centro Arti Marziali è un luogo dove lepossono riprendere a costruire il rapporto col proprio corpo - ha detto l’assessora alle Pari opportunità Alessandra Fuccillo -, ma soprattutto una sentinella per levittime di violenza".