Concentrazione e lavorare duro D’Angelo mantiene il profilo basso

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) "Non guardo gli avversari, ogni partita cerchiamo la vittoria". Questa frase, pronunciata con la consueta pacata determinazione, esprime già l’intenzione di Luca. A prescindere da tutto. Dagli infortuni e dalla contendente di giornata (domani al Picco alle 20.30, tocca al Cesena) – sia essa di alta o bassa classifica, neopromossa (Cesena) o neoretrocessa (Frosinone). Bene in casa, due vittorie, male in esterna, con un ko. . Che avversario è il Cesena? "Sta proseguendo sul buon cammino della scorsa stagione. Dovremo stare molto attenti alle loro ripartenze in una gara sicuramente molto intensa. Dovremo curare, come ogni volta, tutti i dettagli, e non tralasciare nulla dal punto di vista tattico". Quanto è cresciuto lo Spezia dopo queste prime tre sfide? "La squadra ha sempre interpretato i match come andava fatto, adeguandosi all’avversario di turno con intelligenza.