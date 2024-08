Comprare un' intera vetrina di libri perché ci si vergogna di chiederne uno

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 31 agosto 2024) Luigi Mascheroni ha ipotizzato sul Giornale che tra il ladro romano beccato sul luogo del delittosi era attardato a leggere un libro di mitologia greca e il misterioso (ma presumibilmente facoltoso) cliente che a Milano ha comprato in blocco per diecimila euro l’della libreria Hoepli possa esserci un nesso, o che siano addirittura la stessa persona. Ho voglia di seguirlo in questo scherzo giallistico., in effetti, qualcuno dovrebbe portarsi a casa, suddivisa in decine di sacchetti, unadi tre metri per cinque? L’uomo di poca immaginazione risponderà: per arredare il salotto. Ma se fossimo in un romanzo di Ellery Queen, per esempio nel celebre Delitto alla rovescia, la risposta potrebbe essere un’altra: li ha presi tutti per camuffare il fatto che intendeva comprarne solo uno. Il movente? Semplice, siva di chiederlo al libraio.