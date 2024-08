Colpito alla testa da una spranga In leggero miglioramento il ferito Forse un regolamento di conti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 31 agosto 2024) Il quadro clinico resta una cornice in evoluzione e non è ancora stata sciolta la prognosi. Ma, da quanto si apprende, le condizioni del 34enne rimasto gravementenotti orsono a La Pista durante un pestaggio, risulterebbero in lieve. Se dunque, a fronte di una stabilità e non di un peggioramento e se vi fossero margini di un progresso positivo sul fronte clinico, il 34enneda una(più probabilmente da una trave) da un 19enne del posto, potrebbe essere ascoltato dagli inquirenti nei prossimi giorni.