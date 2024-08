Calendario US Open 2024 oggi 31 agosto | orari partite ordine di gioco tv programma streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 31 agosto 2024), sabato 31, sesta giornata degli US. L’ultimo Slam della stagione del tennis mondiale tiene banco e in casa Italia si vorrà recitare un ruolo da protagonisti. Saranno ben cinque i rappresentanti del Bel Paese a scendere in campo per centrare l’accesso agli ottavi di finale del Major di New York. Nell’Arthur Ashe Stadium Jannik Sinner (n.1 del mondo) se la vedrà contro l’australiano Chris O’Connell, giustiziere nel secondo turno di Mattia Bellucci. L’altoatesino si augura di alzare il livello dopo quanto mostrato finora, dal momento che l’aussie con le sue variazioni potrebbe metterlo in difficoltà. Sempre sul Centrale, ma nella nottata italiana Flavio Cobolli è chiamato all’impresa contro il russo Daniil Medvedev, finalista l’anno scorso di questo torneo e vincitore del 2021.