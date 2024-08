Botic è il vero alleato di Jannik Sinner | ecco perché agli Us Open è tutto ribaltato

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024)va, Alcaraz frana. I due assi di briscola del tennis di oggi e di domani (i 37 anni di Djokovic non regalano futuro al serbo), stanno vivendo sensazioni e brividi opposti all'ombra della Grande mela dove si sta disputando, nottetempo l'ultimo slam della stagione. A Flushing Meadows il nostro caro rosso di Sesto Pusteria sta superando a suo modo la vicenda-Clobesol: lo fa triturando gli avversari (prima McDonald e poi Michelsen) e avvicinandosi al terzo turno che lo vedrà opposto stasera all'australiano O'Connell, numero 87 del ranking e giustiziere di Mattia Bellucci. Un irriconoscibile Carlitos Alcaraz, invece, ha conosciuto la più brutta giornata del suo 2024 perdendo al secondo turno controvan de Zandschulp (6-1, 7-5, 6-4 in 2 ore e 19 minuti) e denotando una forma psicofisica imbarazzante per uno che ha fatto suoi Roland Garros e Wimbledon.