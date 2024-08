Aria rovente Meteo Italia settembre | quali sonno le città da bollino rosso

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 31 agosto 2024) L'anticiclone africano che sta soffocando l'con caldo e afa persistenti non mollerà la presa almeno per un'altra settimana, sebbene da lunedì possano verificarsi alcuni cambiamenti, soprattutto al Nord. Secondo Mattia Gussoni,rologo del sito iL.it, il clima nel nostro Paese è decisamente mutato: 30-40 anni fa, l'estate si concludeva con la burrasca di Ferragosto, seguita da giornate soleggiate ma con temperature massime intorno ai 30-33°C. Negli ultimi anni, però, si registrano picchi di 38-39°C anche a, e il 2024 non farà eccezione a questa tendenza accentuata verso il riscaldamento globale.