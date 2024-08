A 75 anni De Laurentiis si prende una questione di principio con Osimhen | un vaffanculo vale più di una plusvalenza

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 31 agosto 2024) A 75, Desiunadicon: unpiù di una plusnza A una certa età, dicono quelli che ci sono arrivati, cambiano le prospettive, si invertono le scale gerarchiche. A 75, nel pieno di una carriera più che brillante e di un’esistenza piena e soddisfacente, Aurelio Deha deciso di tirarsi molto seriamente unadi. Perché a 75, quando sei appagato, quando sei un produttore cinematografico affermato, quando hai guadagnato tantissimi soldi (sì con film che non sono “La dolce vita” ma non ci sembra centrale in questo discorso), quando sei un presidente di calcio che è riuscito a vincere lo scudetto a Napoli. Insomma, a questo punto della tua vita, non stai più a guardare solo l’utilità nel breve.