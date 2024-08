Venezia 81 ospiti e programma del 30 agosto | attesi Antonio Banderas e Nicole Kidman

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 30 agosto 2024)81: continua il profumo dei grandi red carpet oltreoceano oggi 30, con l’arrivo in laguna di star hollywoodiane pronte ad infiammare ancora una volta il pubblico. In Sala Grande si apre con One To One : John & Joko di Kevin MacDonald e Sam Rice Edwars per la sezione Fuori Concorso – Non Fiction. Questo documentario, ambientato a New York nel 1972, esplora il mondo musicale, personale, artistico, sociale e politico di John e Yoko sullo sfondo di un’epoca turbolenta della storia americana.Al centro del film c’è il concerto di beneficenza One to One per bambini con bisogni speciali, l’unico concerto completo di John Lennon dopo l’ultimo con i Beatles nel 1966.