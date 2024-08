Tragico volo giù per la scarpata motociclista muore così Difficilissimo recuperare il corpo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 30 agosto 2024) Fenestrelle, 30 agosto 2024 – Unincidente si è verificato nella tarda mattinata di oggi sulla provinciale 172 del Colle delle Finestre, nei pressi del forte di Serre Marie, nel territorio comunale di Fenestrelle. Un turista olandese ha perso la vita dopo che la sua moto è finita fuori strada, precipitando in una. L’uomo stava percorrendo la provinciale in sella alla sua moto quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo. Il veicolo è uscito di strada senza coinvolgere altri veicoli, finendo nellasottostante. Inutili tutti i soccorsi: il turista è deceduto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i tecnici del soccorso alpino e speleologico di Pragelato e Sestriere, che hanno provveduto al recupero deldel malcapitato.