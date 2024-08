Torrette emergenza igienica | Discarica sotto le nostre case

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 30 agosto 2024) Unadi rifiuti, lattine, bottiglie di plastica, vetri rotti, ferri arrugginiti, cartoni, pezzi di cemento e anche un giaciglio per senzatetto con materassi, ricavatole. Siamo a, vicino alla stazione ferroviaria del quartiere già esposto ai problemi del traffico e della qualità dell’aria. Lungo la fila di abitazioni che costeggiano il mare e la ferrovia regna una situazione di degrado. A segnalarla è un residente, Maurizio Bortone, paladino della pulizia e del buon vivere. "Il problema è serio – dice Bortone – c’è unaigienico-sanitaria e di degrado ambientale. Chiunque si sente libero di buttare qualcosale. Basta affacciarsi per vedere in che stato viviamo". Il Carlino ha raggiunto Bortone aieri mattina e il panorama che si è presentato non era idilliaco.