Suicidio assistito ancora negato Architetta malata di sclerosi multipla denuncia la Asl di Trieste per tortura

(Di venerdì 30 agosto 2024) Martina Oppelli, l’triestina di 49 anni, affetta daprogressiva, ha presentato un esposto alla Procura diper rifiuto di atti d’ufficio enei confronti dei medici dell’azienda sanitaria. Oppelli, dipendente da macchinari, farmaci e assistenza continua per le sue funzioni vitali, nei giorni scorsi aveva visto nuovamente respinta la sua richiesta di assistenza per ilda parte di Asugi. "Il nuovo esposto arriva a seguito di ingiustificati rifiuti dell’azienda sanitaria, prima di procedere alle verifiche e poi di riconoscere la sussistenza dei trattamenti di sostegno vitale che tengono Martina Oppelli in vita. Tali condotte ledono la dignità di Martina Oppelli costretta a un trattamento inumano e degradante, condannata a una vera e propriadi Stato", afferma l’avvocata Filomena Gallo.