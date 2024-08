Sharon Verzeni chi è Moussa Sangare | 31 anni italiano con origini stranieri già indagato per maltrattamenti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) Ha 31, è nato a Milano da genitori africani ed èperin famiglia. Questi i primi elementi su, l’uomo che ha confessato di aver aggreditoperché “voleva uccidere qualcuno”. Disoccupato, forse con problemi psichici, l’uomo è tecnicamente incensurato, ma su di lui pende un’inchiesta per aver minacciato con un coltello la madre e la sorella. Contro quest’ultima la lama sarebbe stata puntata alla schiena. Come è stata colpita, tre volte, la 33enne uccisa la notte del 29 e il 30 luglio. “Ho avuto un raptus improvviso. Non so spiegare perché sia successo, l’ho vista e l’ho uccisa” ha confessato l’uomo sentito prima come testimone e poi affiancato durante la notte da un avvocato. Il fermo è stato poi disposto alle 4.30. Davanti agli inquirenti l’uomo ha pianto e si è detto “dispiaciuto”.