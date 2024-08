Perché l' italo -marocchino ha ucciso Sharon Verzeni Chi è il fermato | Terno una ipotesi sconvolgente

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) A uccideresarebbe stato "l'uomo in bici". Si tratta di Moussa Sangare, 31enne italiano di origini marocchine nato nel 1994: è lui il 31ennedai carabinieri di Bergamo per essere il presunto autore dell'omicidio della 33enne barista did'Isola, accoltellata a morte per quattro volte la notte tra il 29 e il 30 luglio scorsi mentre era fuori casa per fare una camminata. L'aggressione, questo il dato comunicato dagli inquirenti e decisamente, sarebbe avvenuta senza un apparente motivo. Sarebbe escluso, al momento, anche il movente della rapina e quello della aggressione sessuale. Il 31enne incensurato, non residente nel paesino alle porte di Bergamo, non conosceva infatti, che da 3 anni viveva insieme al compagno Sergio Ruocco (mai indagato in questo mese di inchiesta a tappeto).