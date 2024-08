Palazzoirreale arriva a Canelli

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) Fondata nel 1831 a, nella regione del Monferrato in Piemonte e conosciuta anche per le sue celebri cantine, le Cattedrali Sotterranee, Patrimonio Mondiale dell’Umanità Unesco dal 2014, Bosca è un’eccellenza del territorio e una casa spumantiera visionaria che ha costruito negli anni la sua identità basata sul concetto di controtendenza, con un percorso culturale autentico. Su queste premesse a settembre apre al pubblico ’’, un progetto di arte contemporanea che si pone l’obiettivo di fondere i linguaggi dell’arte con il territorio e l’esperienza bicentenaria dell’azienda vinicola. Primo artista coinvolto è Patrick Tuttofuoco (Milano, 1974), a cui è stata affidata la realizzazione di una nuova opera luminosa ideata per il belvedere dell’edificio dove un tempo si trovavano gli uffici storici dell’azienda.