Osimhen-Al Ahli è fatta! Romano | Prenotate le visite mediche Ecco quanto incassa il Napoli

(Di venerdì 30 agosto 2024) Victorlascia ilper l’Al-. Fabrizioconferma: accordo raggiunto tra i club,già programmate. Victordice addio al: l’attaccante nigeriano è ad un passo dall’Al. Dopo quattro stagioni in azzurro, condite dallo storico scudetto, il bomber si prepara a una nuova avventura in Arabia Saudita. Fabrizio, esperto di calciomercato, ha confermato l’imminente trasferimento: “Accordo raggiunto tra i due club, pacchetto definitivo da 75-80 milioni. Giàleper il calciatore che andrà a guadagnare per quattro anni 25-30 milioni netti a stagione più clausola.” Ilcede il suo gioiello dopo una lunga telenovela di mercato. PSG e Chelsea si sono defilati, lasciando campo libero all’Allascia l’Italia da capocannoniere e campione in carica.