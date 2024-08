Oroscopo Paolo Fox weekend 31 agosto e 1 settembre 2024

Leggi tutta la notizia su ultimora.news

(Di venerdì 30 agosto 2024)Fox rivela l'del fine settimana di sabato 31e domenica 1, concentrandosi su amore e lavoro. Queste 48 ore saranno caratterizzate dalla Luna in Leone, per cui si prospetta un fine settimana ruggente per alcuni segni zodiacali. Passiamo in rassegna le previsioni astrali diFox delFox 31- 1: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Amore: un sentimento andrà gestito con accuratezza entro le seguenti settimane. Anche se il rapporto risulta compatto, c'è il rischio di discutere ma cerca di fare subito chiarezza. Lavoro: un nuovo progetto sarà portato in auge in vista dell'autunno. Potresti vincere una battaglia. Toro - Amore: se chiudi una storia, lo fai definitivamente. Se un ex dovesse riaffacciarsi alla tua vita, saprai come muoverti. Hai bisogno di stabilità in un rapporto.