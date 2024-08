Napoli proiettili vaganti in piazza | 27enne in prognosi riservata

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024), 30 agosto 2024 – Si indaga su quanto accaduto nella scorsa notte in zonaMercato a: unnoto alle forze dell’ordine è stato colpito da un proiettile vagante. Portato all’ospedale Pellegrini, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico addominale per estrarre l’olgiva. La, ma il giovane non dovrebbe essere in pericolo di vita. Il personale medico ha segnalato i fatti ai carabinieri, che si sono recati sul posto per alcuni controlli. E’ quindi emersa la presenza di ben 12 bossoli, che sono stati sequestrati. Ad occuparsi delle indagini sono i militari della compagniaStella.