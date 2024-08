Morto Umberto Bossi ma è fake news | le parole del figlio Renzo

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di venerdì 30 agosto 2024). Lo storico fondatore della Lega Nord non si è spento all'età di 82 anni e sta bene. A dare la notizia della sua scomparsa è stato Dagospia e ripresa da L'Aria che Tira in onda su La7. Tali voci sono state prontamente smentite dal, che ha confermato che il padre è in buone condizioni di salute. All'agenzia di stampa AdnKronos ha dichiarato: "Mio padre sta bene, smentisco quanto sta circolando sulla sua scomparsa". Le suehanno chiarito che le voci sulla morte disono completamente infondate. "È già successo altre volte, in questo modo gli allungano la vita", ha aggiunto ildel Senatur, ironizzando sulla frequenza con cui queste notizie si ripetono. Nonostante le voci sulla sua presunta dipartita,è ancora molto attivo nel panorama politico italiano.