Mazzata Sinner | il caso non è chiuso

(Di venerdì 30 agosto 2024), ilnon è ancora. Ecco le dichiarazioni di un collega che ha detto la sua sulla questione doping Non èil. Almeno per i colleghi del numero uno del mondo Jannik. L’atleta azzurro, come sappiamo, è stato trovato positivo al doping – in una quantità infinitesimale – ed è stato giustamente assolto perché ha dimostrato di non essere stato in grado in nessun modo di fermare la questione. Non è dipeso dalla sua volontà.(Lapresse) – Ilveggente.itDal comunicato ufficiale in poi, comunque, sono iniziati i problemi per Jannik, al centro di molte critiche non solo dai tifosi, di alcuni tifosi, ma anche da parte dei quotidiani esteri e soprattutto da parte di qualche collega che non l’ha presa benissimo. Sono state diverse le prese di posizione, alcune anche molto dure.