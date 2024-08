Kamala Harris prima intervista da candidata | Trump? Solito copione Voglio un repubblicano nel mio governo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) Roma, 30 agosto 2024 – A una settimana dalla convention che l’ha incoronata ufficialmente comedemocratica alla Casa Bianca,ha raccontato la sua campagna, le sue idee e le sue visioni in un’esclusiva all’emittente Cnn. Accanto a lei il candidato vice, Tim Walz. Il colloquio è stato registrato in Georgia, dove in questi giorni stanno tenendo vari comizi: si tratta di uno degli stati chiave della sfida elettorale, vinto nel 2020 da Biden dopo sei tornate favorevoli ai repubblicani.ha tenuto a far presente che le sue posizioni non sono cambiate nella ‘promozione’ da vicepresidente a: “I miei valori non sono cambiati, questa è la realtà”.