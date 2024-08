Il Napoli di Conte il mercato e Osimhen | parlano Verna e Altamura

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 30 agosto 2024) A Radio Kiss Kiss, nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, è intervenuto Carlo. Di seguito le parole del volto noto del TGR Campania (senza dimenticare le sue radiocronache). “Il club partenopeo ha fatto acquisti importantissimi. Chi non segue la Premier League non sa quant’è forte McTominay. Questo è ilpiù importante che ha fatto ilnell’era De Laurentiis. Si guarda all’immediato e non solo al futuro e alle plusvalenze”. Il presidente del” De Laurentiis ha sbagliato tutto l’anno scorso, ma quest’anno ha fatto tutto bene a cominciare dall’ingaggio diche ha una responsabilità. Nessuno può pensare che ilpuò ambire subito allo scudetto, ma De Laurentiis si aspetta almeno una qualificazione in Champions. Do per scontato che la squadra partenopea vada in Champions con gli investimenti che son stati fatti”.