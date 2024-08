Granata notte di grande calcio Voglio vedere nuovi passi avanti per dire la nostra contro una big

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) Ci sono tutti gli ingredienti perché il debutto casalingo di questa sera possa trasformarsi in un evento di festa. C’è un Pontedera che arriva dall’entusiasmante successo in doppia rimonta (da 2-0 a 2-3) di Legnago alla prima di campionato, c’è un ambiente, quello, che sta dando chiari segnali di risveglio e di fermento intorno alla sua squadra, e c’è un avversario di blasone, la Ternana, che è uno dei 7 club del girone ad aver militato in Serie A (2 stagioni: 1972-73 e 1974-75), che punta a tornare subito in Serie B (31 partecipazioni) dopo la retrocessione di giugno, e che per questa trasferta avrà al seguito almeno 200 tifosi. A questo secondo appuntamento di campionato (e in uno stadio Mannucci dove non giocano dal 19 gennaio 1997, 0-0) gli umbri arrivano però feriti dalla sconfitta casalinga col Pescara (1-2).