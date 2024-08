Europei di Arrampicata Sportiva tre medaglie per l’Italia | lo speed la specialità del podio

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 30 agosto 2024) Sono tre leconquistate daldell'aglidi Place du Rendez-Vous di Villars-sur-Ollon (Svizzera). Nella prima giornata gli Azzurri hanno messo al collo l'oro con una grande gara realizzata da Ludovico Fossali e l'argento, grazie alla prova eccellente di Matteo Zurloni. E' loladelcontinentale. Ma non solo. Nella prova femminile, una straordinaria Giulia Randi ha ottenuto il bronzo. Foto IFSC da coni.it