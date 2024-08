Cinque consigli per la barba incolta perfetta come quella di Jon Hamm

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 30 agosto 2024) Il titolo di questa guida potrebbe essere “L’arte della manutenzione della barbetta”, perché l'obiettivo è darti preziosi (e facili)per gestire lacorta. Attenzione: non si tratta soltanto di tenere sotto controllo, ogni tre giorni, con un trimmer, la crescita dei peli sulle guance e il mento. Se si ambisce veramente alla perfezione, c'è da fare molto di più. Basti pensare che senza le dovute precauzioni, questo tipo di taglio rischia di causare fastidipelle secca e prurito. Ecco ipassaggi fondamentali per avere unasempre. Roy Rochlin/Getty Images1. Scegliere il tool giusto: trimmer o rasoio elettrico? È l’eterno dibattito tra chi preferisce il trimmer o il rasoio elettrico per controllare la