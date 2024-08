Che equilibrio a Monza | una buona Ferrari ma McLaren Max e Mercedes fanno paura

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 30 agosto 2024) Si è conclusa la prima giornata del Gran Premio d’Italia di F1, un weekend che asi vive sempre con grandissima passione. Lo sa benissimo la, che sul tracciato di casa ha portato ali e fondo nuovo per dare continuità ai risultati positivi (anche a sorpresa) della domenica di Zandvoort. Le prime due prove libere hanno restituito un grande, con i distacchi che, nelle FP2, hanno visto cinque piloti racchiusi in un decimo e mezzo, con la prima posizione di Lewis Hamilton e poi. Questo per quanto riguarda la simulazione di qualifica, a cui non ha partecipato la Red Bull, complice anche la bandiera rossa causata dall’incidente di Kevin Magnussen in uscita dalla seconda Lesmo.