Calcio serie C Gubbio nella tana della Lucchese | Servirà la massima attenzione

(Di venerdì 30 agosto 2024)- "Lucca è il nostro gran premiomontagna. A mercato completato sono convinto che avremo una rosa ancora più forte". Un appello lanciato da Roberto Taurino alla vigiliachiusura delmercato, fissata per stasera, e alla vigiliasfida che oggi, con fischio di inizio alle 20,45, vedrà ildi scena al Porta Elisa per la seconda giornata di campionato. L’obiettivo è bissare il successo conquistato all’esordio contro il Sestri Levante. Rispetto a domenica scorsa però il tecnico dovrà rinunciare a Di Massimo infortunato e Franchini squalificato. "Abbiamo fatto un bel mercato ma, numericamente, siamo pochi. É bastato perdere due giocatori per capirlo. Ci sono giovani importanti, è vero, ma hanno bisogno di crescere e di essere guidati da qualche elemento più esperto".