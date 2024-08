Arrestato per maltrattamenti e lesioni dopo l’aggressione violenta alla compagna

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di venerdì 30 agosto 2024) BORGO SAN LORENZO – Picchia in maniera brutale launa lite, poi si addormenta e lei scappa. Un 36enne è finito per questo in manette perin famiglia epersonali aggravatedonna, una 45enne. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Ronta, in provincia di Firenze, i due conviventi hanno avuto un diverbio degenerato in una brutale aggressione da parte dell’uomo, che ha colpito ripetutamente lacon calci e pugni su tutto il corpo. La donna, pur non chiedendo subito aiuto, è riuscita a scappare di casa approfittando del fatto che l’uomo si era addormentato, allertando il personale infermieristico di una vicina struttura per anziani.