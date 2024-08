Ancora giornate estive le temperature tornano a salire

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 30 agosto 2024) AGI - L'attuale situazione sinottica che vede l'alta pressione in rinforzo sul Mediterraneo alimentata dalla risalita di aria calda dal nord Africa, portando condizioni meteo piuttosto stabili in Italia in questi ultimi giorni della settimana.qualche fenomeno pomeridiano nelle zone interne del centro-sud e sui rilievi del Nord, ma il bel tempo sta prendendo il sopravvento su tutta la Penisola. Anche lesono attese in aumento, soprattutto al centro-nord, con valori sopra la media anche di 6-8 gradi e massime che nel weekend potranno raggiungere i 36 C/38 C su pianura Padana e zone interne del centro Italia.