Alex Marangon la rabbia del padre | I suoi ‘amici’ continuano a usare i suoi soldi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 30 agosto 2024), il 25enne di Marcon (Venezia) è al centro di una drammatica vicenda che non sembra avere fine. Scomparso il 30 giugno a Vidor, in provincia di Treviso, il suo corpo è stato rinvenuto due giorni dopo. partecipava a un rito sciamanico. La procura di Treviso sta indagando per omicidio volontario, ma non esclude l’ipotesi di un incidente. Questa incertezza ha fatto infuriare ildi, Luca, che ha espresso tutto il suo disprezzo per la giustizia italiana.Leggi anche:, la scoperta dei genitori: “Macchie di sangue nella sua auto”. Cosa cambia nelle indagini L’accusa delagli amici diLucaaccusa gli “amici” di, i membri della setta, di avergli rubato i contanti. E dile sue carte di credito senza alcun rimorso. “era troppo buono e non riusciva a vedere il male nelle persone”.