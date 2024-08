AEW | All In London registra numeri eccellenti nonostante il calo rispetto al 2023

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 30 agosto 2024) L’edizione 2024 di AEW All In, svoltasi domenica scorsa al Wembley Stadium di Londra, si conferma un evento di grande rilevanza finanziaria per la All Elite Wrestling,un lieveairecord dell’anno precedente. Dati preliminari sugli acquisti pay-per-view Secondo quanto riportato da Dave Meltzer nel Wrestling Observer Newsletter, le stime preliminari indicano un totale di acquisti pay-per-view compreso tra 167.000 e 173.000, considerando sia lo streaming che la TV lineare. Questi, sebbene inferioriall’edizione, rappresentano comunque un notevole incrementoai 120.000 acquisti stimati per Forbidden Door di giugno.