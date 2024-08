YIN E YANG di MR&MRS fuori dal 30 agosto

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di giovedì 29 agosto 2024) Da venerdì 302024 sarà disponibile sulle piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica “Yin e”, il nuovo singolo di MR&MRS. MR&MRS escono con “Yin e” Dal 302024 sarà disponibile sulle piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica “Yin e”, il nuovo singolo di MR&MRS. “Yin e”, due opposti che si incastrano perfettamente. Bianco e nero, notte e giorno, sole e luna, sono tutti gli opposti che raccontano l’amore contraddittorio descritto nella canzone. Quando sembra che non ci sia più nulla da perdere e la corda sottile si spezza, in realtà non è ancora finita. Perché i due si attraggono come una calamita anche se sono completamente incompatibili. In una relazione, se yin e, cioè l’energia femminile e quella maschile, sono in equilibrio, si genera di conseguenza una relazione armoniosa.